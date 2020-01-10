с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко. Ранее стороны договорились обнулить взаимные претензии в рамках урегулирования газового спора между Россией и Украиной.

«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

Шоу-бизнес Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Армия и оружие Франция призывает спасти ядерную сделку с Ираном Главы внешнеполитических ведомств стран Европы призвали Вашингтон и Тегеран к максимальной сдержанности, а Иран еще и вернуться к выполнению условий ядерной сделки.

Политика Соратник Порошенко заявил, что султан Омана своей смертью «разоблачил ложь Зеленского» Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид своей смертью разоблачил ложь президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что находился на Аравийском полуострове с целью переговоров на высшем уровне.

Общество Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.

Общество Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.

Армия и оружие В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.

Экономика В ДНР решили равняться на пенсии и зарплаты в Ростовской области Зарплаты и пенсии в Донецкой народной республике к 1 января 2022 года будут доведены до уровня Ростовской области, пообещал глава непризнанной республики Денис Пушилин.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.