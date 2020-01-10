Экономика
Lenta.ru«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко. Ранее стороны договорились обнулить взаимные претензии в рамках урегулирования газового спора между Россией и Украиной.
Читать в источнике
Оценить1010
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.рувчера в 08:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
Путин и Меркель встретились в Кремле
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Культура
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Футбол
«Факел» подписал игрока молодежки «Динамо»
Воронежский «Факел» подписал контракт с опорным полузащитником Кириллом Глущенковым.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Общество
Аэропорт Шереметьево показал фото новых курилок
Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
В Абхазии из-за массовых беспорядков возбудили уголовное дело
Футбол
Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Армия и оружие
Франция призывает спасти ядерную сделку с Ираном
Главы внешнеполитических ведомств стран Европы призвали Вашингтон и Тегеран к максимальной сдержанности, а Иран еще и вернуться к выполнению условий ядерной сделки.
Политика
Соратник Порошенко заявил, что султан Омана своей смертью «разоблачил ложь Зеленского»
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид своей смертью разоблачил ложь президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что находился на Аравийском полуострове с целью переговоров на высшем уровне.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
Экономика
В ДНР решили равняться на пенсии и зарплаты в Ростовской области
Зарплаты и пенсии в Донецкой народной республике к 1 января 2022 года будут доведены до уровня Ростовской области, пообещал глава непризнанной республики Денис Пушилин.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Космос
В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида»
Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».