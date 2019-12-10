Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

На Украине цену на газ для населения снизили на 13%

МонаВиста08:18

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Мой Брянск07:23

Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ

Украина.ру07 декабря в 23:00

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

ПРАЙМ06:53

Нафтогаз установит цены на газ в зависимости от результатов переговоров с Газпромом

АК&М06:42

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

News.ru07:06

"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"

Царьград07 декабря в 05:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Российская газета 09:39
Политика

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС 09:37
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Политика

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости 09:10
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Газета.Ru 09:22
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru вчера в 09:06
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Общество

Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя

Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Живая Кубань 08 декабря в 00:21
Политика

Демократы представили официальные обвинения Трампу

Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости 10:02
Политика

Ошибся адресом. Зеленский продемонстрировал незнание украинского языка

Украинский лидер же написал в своем посте существительное с предлогом — до дому, что означает чужой дом.
Украина.ру 10:00
Политика

Аваков рассказал, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие

Под Самарой в 2020 году развернут комплексы С-400 «Триумф»

Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2020 году.
Известия 07:48
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Авто

GAC зашёл в Россию с кроссовером GS8

Для сравнения свежий кроссовер Haval F7 с мотором 2.0 T (190 л.с.) и «роботом» DCT в полноприводном исполнении предлагается по цене от 1 629 000 рублей, а большой вседорожник H9 с дизелем 2.0 (190 л.с.) и «автоматом» доступен по цене — от 2 673 300 рублей, бензиновую 245-сильную «девятку» отдают за 2,6 млн рублей.
Autorating.ru вчера в 12:57
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены

О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Pravda.Ru вчера в 11:39
Происшествия

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
РИА Новости 05:17
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Гаджеты

Раскрыта информация о производительности новых игровых приставок Xbox

Машины и Механизмы 06:24
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 04:47
Кино

Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
Происшествия

В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе

В социальных сетях появилось фото полицейского автомобиля с башкирскими номерами, в прицепе которого находился труп мужчины.
ProUfu.ru 04:25
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru 09:56
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
WomanHit.ru 07:53
Общество

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 07:56
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное