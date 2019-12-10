Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Царьград07 декабря в 05:38
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Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
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Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Общество
Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя
Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Политика
Демократы представили официальные обвинения Трампу
Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
Ошибся адресом. Зеленский продемонстрировал незнание украинского языка
Украинский лидер же написал в своем посте существительное с предлогом — до дому, что означает чужой дом.
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
Армия и оружие
Под Самарой в 2020 году развернут комплексы С-400 «Триумф»
Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2020 году.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Авто
GAC зашёл в Россию с кроссовером GS8
Для сравнения свежий кроссовер Haval F7 с мотором 2.0 T (190 л.с.) и «роботом» DCT в полноприводном исполнении предлагается по цене от 1 629 000 рублей, а большой вседорожник H9 с дизелем 2.0 (190 л.с.) и «автоматом» доступен по цене — от 2 673 300 рублей, бензиновую 245-сильную «девятку» отдают за 2,6 млн рублей.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Армия и оружие
Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены
О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Происшествия
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек
Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Гаджеты
Раскрыта информация о производительности новых игровых приставок Xbox
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Происшествия
В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе
В социальных сетях появилось фото полицейского автомобиля с башкирскими номерами, в прицепе которого находился труп мужчины.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.