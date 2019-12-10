Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Царьград07 декабря в 05:38
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Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Наука
Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека
В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Обвинения против Трампа выдвинут в течение недели
Обвинения против президента США Дональда Трампа могут быть рассмотрены конгрессом в течение ближайшей недели, однако работа над многими ключевыми моментами до сих пор не завершена, заявил 8 декабря глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью телеканалу NBC.
Общество
Названо место похорон Юрия Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Автоспорт
«Формула-1» сохранит шины 2019 года на следующий сезон
ФИА и «Пирелли» объявили о том, что «Формула-1» сохранит текущую спецификацию шин.
Общество
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy в России получили Android 10 и One UI 2
Смартфоны Samsung Galaxy в России получили ОС Android 10 и оболочку операционной системы One UI 2. Это облегчит работу с гаджетами, поможет снизить потребление энергии аккумулятором и улучшит графику.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой
В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Наука
Разработаны новые роботизированные контактные линзы
Исследователи из Сеульского университета Йонсей разработали новый тип роботизированных контактных линз, которые могут заряжаться по беспроводной сети и могут принести широкий спектр футуристических применений, которые приблизят их на один шаг ближе к реальности.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.