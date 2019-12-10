Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Политика Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.

Наука Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Политика Обвинения против Трампа выдвинут в течение недели Обвинения против президента США Дональда Трампа могут быть рассмотрены конгрессом в течение ближайшей недели, однако работа над многими ключевыми моментами до сих пор не завершена, заявил 8 декабря глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью телеканалу NBC.

Общество В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.

Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy в России получили Android 10 и One UI 2 Смартфоны Samsung Galaxy в России получили ОС Android 10 и оболочку операционной системы One UI 2. Это облегчит работу с гаджетами, поможет снизить потребление энергии аккумулятором и улучшит графику.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Наука Разработаны новые роботизированные контактные линзы Исследователи из Сеульского университета Йонсей разработали новый тип роботизированных контактных линз, которые могут заряжаться по беспроводной сети и могут принести широкий спектр футуристических применений, которые приблизят их на один шаг ближе к реальности.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Игры Анонсирована новая часть BioShock Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.

Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Шоу-бизнес Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.