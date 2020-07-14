с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 97

Космос Аппараты NASA смогут самостоятельно искать внеземную жизнь Специалисты NASA сообщили, что их агентство стало на шаг ближе к тому, чтобы космические аппараты могли самостоятельно искать признаки жизни на других планетах, а также анализировать найденное.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1,1K

Политика Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля. 2

Политика Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ иностранцами Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, подписал новый закон для страны, который дает возможность получить гражданство в более упрощенном виде. 68

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,6K

Технологии В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса По данным, которые приводятся в статье доктора медицины Питер Хитон об итогах первой фазы испытаний, в них приняли участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. 4

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 986

Общество «Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.

Происшествия Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения.

Происшествия Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Красноярске В Красноярске проводится проверка по факту ДТП с участием легковой иномарки и грузовика. В результате столкновения погибли две пассажирки. 20

Общество Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди. 3

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 51

Шоу-бизнес Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram. 21