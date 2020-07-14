Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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 компании говорится: "Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым".
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