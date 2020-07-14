с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Наука Американские ученые выяснили причины неспособности различать лица Причиной прозопагнозии – неспособностью человека к распознаванию лиц, могут служить проблемы при извлечении определенной информации из памяти. 19

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 6

Общество Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор. 3

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 10

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Политика На Украине началось расследование работы американских биолабораторий Уголовное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось во вторник, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 177

Общество Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов. 829

Здоровье Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури. 7

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 102

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. 4