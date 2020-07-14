Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
В сообщении компании говорится: "Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым".РЕН ТВвчера в 23:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Футбол
Футболисты «Торпедо» устроили Игнашевичу коридор с битами и палками в честь дня рождения
Футболисты московского «Торпедо» поздравили главного тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения.
Чемпионат 07:58
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Политика
Глава МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили
После каждого заявления Михаила Саакашвили Киев "огребает". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Pravda.Ru 07:18
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Наука
Американские ученые выяснили причины неспособности различать лица
Причиной прозопагнозии – неспособностью человека к распознаванию лиц, могут служить проблемы при извлечении определенной информации из памяти.
Городовой 06:01
Футбол
Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку
Как сообщает «Матч ТВ», профессиональный футболист перуанского происхождения Джефферсон Фарфан оценил высказывание тренера Юрия Семина в сторону Василия Кикнадзе.
CT news 07:08
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Политика
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости вчера в 13:41
Политика
На Украине началось расследование работы американских биолабораторий
Уголовное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось во вторник, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
РИА Новости 07:38
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей
Ивлеева подарила супругу элитные наручные часы, которые стоят около семи миллионов рублей.
RuNews24.ru вчера в 01:32
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК вчера в 17:47
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47