с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 221

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 22

Политика Россия вошла в тройку самых посещаемых украинцами летом стран Россия вошла в тройку стран, куда украинские туристы больше всего хотят поехать на летний отдых, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1

Общество В Монголии скончался заразившийся бубонной чумой 15-летний подросток "Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - рассказал представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл. 63

Политика Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию В Кремле удовлетворены заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил президенту России Владимиру Путину, что доступ в Святую Софию будет оставаться открытым после превращения собора в мечеть. 6

Футбол Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола» После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола. 1

Общество Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным. 559

Происшествия Последствия урагана устраняют в Саратовской области В городе Балаково Саратовской области устраняют последствия урагана. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно.

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Спорт Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

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Политика Россия и Белоруссия подпишут документы по строительству АЭС Москва и Минск подпишут документы о строительстве Белорусской АЭС по российскому дизайну, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко. 2