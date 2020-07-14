Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
В сообщении компании говорится: "Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым".РЕН ТВ13 июля в 23:21
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Армия и оружие
В акватории Черного моря прошли военно-морские учения
ИА Красная Весна 02:51
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Экономика
Нижегородские бизнесмены получат субсидии на средства дезинфекции
Нижегородские бизнесмены получат субсидии на средства дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
Открытый Нижний вчера в 11:40
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Общество
В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала
Хакасия-Информ 12 июля в 22:45
Здоровье
В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом
Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 13 июля в 04:13
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk вчера в 09:07
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия 13 июля в 22:33
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Футбол
Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»
Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В региональном оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день число случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 16372.
Evo-rus.com вчера в 04:20
Технологии
Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5
Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
ИА Красная Весна 04:04