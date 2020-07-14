с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. 7

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 126

Здоровье В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц 12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.

Здоровье В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 42

Происшествия На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 197

Футбол РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 144

Политика Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля. 3

Технологии В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора. 32

Футбол Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией» Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 70

Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 805