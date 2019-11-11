Экономика
Profinance.ru«Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах
В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.
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с чего всё началось
Как отмечает агентство, арест связан с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за нарушения условий по транзиту газа.Утро.ruвчера в 08:46
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Пришёл черёд японских иен: арестованы счета эмитента евробондов «Газпрома»
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«Нафтогаз Украины» нанес еще один удар и перекрыл «Газпрому» платежи по облигациям в иенах
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