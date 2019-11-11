с чего всё началось

В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.

«Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах

Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

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Технологии WhatsApp массово блокирует пользователей Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.

Армия и оружие «Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

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Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

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Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы "Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

Армия и оружие Украина заявила о готовности «самостоятельно защититься от России» Загороднюк не стал уточнять, зачем России нападать на Украину. Он добавил, что Киев продолжает активно работать с НАТО.