Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

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