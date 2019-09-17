Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

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