Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.Взгляд.рувчера в 08:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
Происшествия
Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками
«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Армия и оружие
В США оценили ЗРК «Тор» и «Панцирь»
Американское издание The National Interest сравнило российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Панцирь».
Известия вчера в 22:25
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру вчера в 17:43
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Происшествия
CBS: автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в штате Нью-Йорк
Пострадал один человек, сообщила телекомпания CBS. По ее данным, водитель машины, судя по всему, действовал непреднамеренно.
ТАСС вчера в 23:09
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru 16 сентября в 05:02
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Экономика
Технический кислород начнут производить в Бурятии
Компания намерена полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия — в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом.
EastRussia вчера в 21:22
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Общество
Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки
Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Гаджеты
WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах
Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra вчера в 09:45
Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
Avia.pro вчера в 00:12
Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня 16 сентября в 07:43
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 17:06
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM вчера в 20:19