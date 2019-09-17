Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.Взгляд.ру08:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:45, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник 11:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 23:12
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Наука
Назван замедляющий старение фрукт
Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.
Известия 20:20
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия 22:24
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Игры
Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Энергетика
Нефти предсказали серьезный обвал
Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.
Lenta.ru 08:43
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Авто
Названы марки, в салонах которых приятнее покупать автомобили
110km.ru вчера в 17:54
Политика
Идею о новом названии Крыма поддержали в правительстве республики
Георгий Мурадов предложил рассмотреть подобную инициативу в Госсовете республики и других органах власти, если жители Крыма поддержат идею с переименованием.
iReactor вчера в 10:59
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Футбол
Глушаков попал в основу «Ахмата» на матч с «Ростовом»
Тренерский штаб «Ахмата» огласил стартовый состав на матч 9-го тура премьер-лиги против «Ростова».
Матч ТВ вчера в 12:38
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Политика
Депутат Госдумы призвал сокращать рабочие часы вместо дней
Разумнее постепенно сокращать рабочие часы, сообщают «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
Омскрегион 08:01
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
Политика Сегодня вчера в 08:03
Политика
Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи
Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM 23:16
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Происшествия
В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая
В Пермском крае полиция проверяет информацию о том, что в Горнозаводском районе мужчина расстрелял четырех охотничьих собак, которые якобы громко лаяли и мешали ему охотиться.
Российская газета 01:59
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58