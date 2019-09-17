с чего всё началось

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Армия и оружие США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Наука Назван замедляющий старение фрукт Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Политика Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Игры Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.

Энергетика Нефти предсказали серьезный обвал Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Политика Идею о новом названии Крыма поддержали в правительстве республики Георгий Мурадов предложил рассмотреть подобную инициативу в Госсовете республики и других органах власти, если жители Крыма поддержат идею с переименованием.

Политика США активируют против Венесуэлы «пакт Рио» США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Общество Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

Политика Депутат Госдумы призвал сокращать рабочие часы вместо дней Разумнее постепенно сокращать рабочие часы, сообщают «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Политика Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.

Политика Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Происшествия В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая В Пермском крае полиция проверяет информацию о том, что в Горнозаводском районе мужчина расстрелял четырех охотничьих собак, которые якобы громко лаяли и мешали ему охотиться.