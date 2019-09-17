Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.Взгляд.ру08:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
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Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
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Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС 11:22
Происшествия
В Афганистане в результате взрыва погибли более 20 человек
Взрывное устройство подорвали на площади в городе Чарикар, когда президент начал выступать. Сообщается о 24 погибших и более 30 раненых.
REGNUM 05:15
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол
Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS
RT на русском вчера в 11:19
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия вчера в 06:17
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Здоровье
В России некомпетентных врачей начнут штрафовать
Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru 03:06
Гаджеты
Фиолетовый Huawei Mate 30 Pro на реальном фото
Huawei Mate 30 Pro оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной (40 Вт) и беспроводной быстрой зарядки (27 Вт).
The GEEK 12:34
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры с умершим отцом
РИА Новости вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Футбол
«Боруссия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23