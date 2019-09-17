Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе
 компании.
Взгляд.ру08:13

Подробнее о событии

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

РИА Новости03:50

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

RT на русском04:13

Украина договорилась купить газ у тайного поставщика

Lenta.ru06:50

«Нафтогаз» договорился с трейдером о закупке 450 млн куб. м газа в начале 2020 года

ТАСС08:05

Украина нашла для себя тайного поставщика газа

URA.Ru08:13

Трейдер поставит «Нафтогазу» 450 млн кубометров газа

REGNUM05:27

«Нафтогаз» договорился покупать 450 миллионов кубов газа в 2020 году

Аргументы и Факты05:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:40, Вашингтон
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 01:45
Футбол

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»

В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем».
RT на русском 16:55
Политика

Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Космос

В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио

AstroNews.ru 12:16
Армия и оружие

AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам

Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.
РБК 14:48
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия

Мост обрушился в Псковской области

Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Шоу-бизнес

Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Экономика

В России ожидается сокращение количества МФО

На отечественном рынке микрокредитования может резко сократиться количество участников.
Век 04:06
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Футбол

«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие

National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне

Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия вчера в 03:50
Политика

80 лет назад начался Польский поход Красной Армии

На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Expert.ru вчера в 00:21
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.
Спорт-Экспресс 02:24
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Авто

Модельный ряд Skoda в России будет расширен

Официальные дилеры отмечают, что эта машина изначально была создана только для рынка Европы и из-за ряда спецификаций не могла продаваться в России.
Daily-Motor.Ru 13:26
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 05:34
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Политика

Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента

Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Политика

Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана.
Газета.Ru 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное