Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.Взгляд.ру08:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
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Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор
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Судьи выписали Малхоллу за силовой приём только штраф «2+10». Вскоре Малхолл был дисквалифицирован на 25 матчей.
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Эксперты аналитического агентства "Автостат" зафиксировали рост продаж новых электромобилей в России на протяжение пяти месяцев.
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Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.
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Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
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Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
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NVIDIA бережёт возможность использования чиплетов для лучших времён
Между двумя соседними ступенями техпроцесса прирост быстродействия транзисторов измеряется 20 %, в самом лучшем случае, а архитектурные и программные новшества способны поднять быстродействие графических процессоров в несколько раз.
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В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
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Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
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Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
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В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Интерфакс 02:18
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АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
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