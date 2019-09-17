Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.Взгляд.ру08:13
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Электромобили хотят пустить на выделенные полосы
Автоновости дня вчера в 22:10
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«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Армия и оружие
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В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
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Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Общество
Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.
РЕН ТВ 15 сентября в 14:37
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Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
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Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу
В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца.
РБК 02:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову
По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
Эхо Москвы 08:30
Общество
Первый снег пошел в Подмосковье
В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
Газета.Ru 06:15
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«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода.
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Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
ТК Звезда 06:48
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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26