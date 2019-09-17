Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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с чего всё началось
По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе
 компании.
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