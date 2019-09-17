с чего всё началось

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

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