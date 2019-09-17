с чего всё началось

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

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Политика США и Белоруссия намерены объявить о планах вернуть послов Соединённые Штаты и Белоруссия готовятся объявить о планах вернуть послов.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.

Авто Главой Audi станет член правления BMW Как передает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 апреля 2020 года Дусманн покинет свой пост в BMW и станет новым руководителем Audi.

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Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.

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Политика Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.

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Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Гаджеты Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.

Авто Новая Toyota Corolla стала компактнее для японского рынка Седаны Toyota Corolla Axio и универсалы Corolla Fielder созданы на растянутой платформе хэтчбека Yaris, официально продаются только внутри страны, а с глобальной моделью их роднит лишь имя и модуль климатической системы.