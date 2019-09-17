Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Устинову
Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
Госдума поддержала введение электронных трудовых книжек
Закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета 08:30
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Кино
Стартовали съемки новой Mortal Kombat
Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Здоровье
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
В России первичные опухоли головного мозга регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год.
РБК 03:43
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня 00:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Происшествия
В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну
RT на русском 07:28
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок родственникам
Законопроектом изменится редакция ч.7 т.14 закона о полиции, согласно которой задержанный не позднее трех часов с момента задержания получает право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.
Росбалт 09:21
Космос
Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль вчера в 10:06
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
RT на русском 10:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49