Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании. Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
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"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литвавчера в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

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РИА Новости29 ноября в 16:22

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Коммерсантъ29 ноября в 23:00
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