с чего всё началось

Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании. Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Политика Келин: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия призывает Североатлантический альянс пересмотреть отношения перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, передает ТАСС.

Общество Приморье врезалось в газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» В Уссурийске состоялось подключение городской газораспределительной станции к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Хоккей «Даллас» Радулова проиграл «Миннесоте» по буллитам Хозяева победили во встрече в серии буллитов со счетом 3:2. Нападающие «звезд» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились и завершили матч с показателем полезности «0». Радулов в серии буллитов не смог реализовать свою попытку.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Шоу-бизнес Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

Общество Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского Министерство промышленности и торговли РФ считает необходимым обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами идею об ограничении розничной продажи детского шампанского, следует из ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.