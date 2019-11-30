Энергетика
Известия«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании. Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литвавчера в 02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд
ТАСС29 ноября в 16:32
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
Келин: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия призывает Североатлантический альянс пересмотреть отношения перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, передает ТАСС.
Общество
Приморье врезалось в газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»
В Уссурийске состоялось подключение городской газораспределительной станции к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Хоккей
«Даллас» Радулова проиграл «Миннесоте» по буллитам
Хозяева победили во встрече в серии буллитов со счетом 3:2. Нападающие «звезд» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились и завершили матч с показателем полезности «0». Радулов в серии буллитов не смог реализовать свою попытку.
Киберспорт
Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major
СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
Спорт
Россия выиграла бронзовые медали ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу встречалась с Японией в матче за третье место чемпионата мира.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Общество
Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского
Министерство промышленности и торговли РФ считает необходимым обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами идею об ограничении розничной продажи детского шампанского, следует из ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Общество
Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Футбол
Моуринью пригласил 15-летнего боллбоя на командный обед «Тоттенхэма»
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Политика
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Политика
Высмеявший власть Максим Галкин отказался от участия в выборах
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
В ГД осудили резкое заявление Авакова об отношениях России и Украины
Депутат Госдумы Руслан Бальбек осудил высказывание главы министерства внутренних дел Арсена Авакова, который прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина.