Общество

РБКРБК«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Как заявил сегодня на своей странице в Facebook
 исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, его «команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов».
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