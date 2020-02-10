с чего всё началось

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Общество Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра "По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.

Технологии У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Происшествия Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Общество Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.

Культура Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.