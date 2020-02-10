Общество
РБК«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Как заявил сегодня на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, его «команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов».Росбалт07:43
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Политика
В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами
Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Хоккей
Овечкин ходил в футболке «Каролины», просил водку во время матча и был атакован медузами
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Технологии
Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами
Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Происшествия
Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде
В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Политика
США намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Армия и оружие
Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Авто
Nissan может остановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса
Завод Nissan в России может перестать выпускать автомобили в марте, если китайские заводы комплектующих не возобновят работу.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Культура
Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца
Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.