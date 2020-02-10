с чего всё началось

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.

Общество Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.

Происшествия В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Наука Физики выяснили рецепт гигантского мыльного пузыря Получить мыльные пузыри, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров удалось группе физиков из института Эмори в Атланте, говорится в опубликованной 29 января статье в журнале Physical Review Fluids.

Экономика Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.

Происшествия Замглавы Генштаба задержан в Москве В Москве задержан заместитель начальника Генштаба - начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов.