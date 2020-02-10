Общество
ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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с чего всё началось
Как заявил сегодня на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, его «команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов».Росбалт07:43
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Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Технологии
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Происшествия
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»
Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Киберспорт
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Армия и оружие
В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов
В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
Наука
Физики выяснили рецепт гигантского мыльного пузыря
Получить мыльные пузыри, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров удалось группе физиков из института Эмори в Атланте, говорится в опубликованной 29 января статье в журнале Physical Review Fluids.
Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Происшествия
Замглавы Генштаба задержан в Москве
В Москве задержан заместитель начальника Генштаба - начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов.
Наука
Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены
Американские ученые рассказали о своем новом изобретении - медицинском роботе, который умеет брать кровь из вены не хуже опытной медсестры.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
Наука