Общество
RT на русскомВ Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
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с чего всё началось
"Моя команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.РИА Новости04:42
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