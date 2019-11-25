Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.
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Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Политика
Поклонская услышала в словах Катамадзе о России «крик отчаяния»
Поклонская выразила уверенность, что в словах Нино Катамадзе звучит отчаяние.
Экономика
В Дагестане долги за электроэнергию достигли 37,5 млрд рублей
Как стало известно от пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ стала предметом совещания в Минстрое РФ.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Происшествия
В Пскове совершено нападение на врача детской областной больницы
Сегодня, 25 ноября, совершено нападение с ножом на врача детской областной больницы, работавшей там гематологом.
Политика
Москва удовлетворена решением арбитража по «керченскому инциденту»
21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое (техническое) заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с керченским инцидентом.
Армия и оружие
Турция начала тестирование радаров российских С-400
Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Общество
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Армия и оружие
Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии
Турция может возобновить операцию на севере Сирии, поскольку не считает свои цели достигнутыми, полагает помощник заместителя председателя Совета Федерации, зампред Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Политика
Лукашенко заявил об ответственности Минска за Калининградскую область
Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Экономика
Изменились сроки подачи заявления о переводе пенсии
Как отметили в ПФР, в связи с этим изменились и сроки подачи заявления о переводе пенсионных накоплений.
Технологии
Более 40% россиян делятся интимными фото и видео
Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Изучив объявления о перепродаже подержанных автомобилей, эксперты «Авто.ру» назвали автомобили, у которых чаще всего прежние владельцы искусственно меняют показания одометра в строну понижения.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan продолжает готовить к выпуску новое поколение кроссовера X-Trail, сохраняющего свой порядком устаревший облик с 2013 года.
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.