с чего всё началось

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Политика Москва удовлетворена решением арбитража по «керченскому инциденту» 21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое (техническое) заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с керченским инцидентом.

Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Армия и оружие Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии Турция может возобновить операцию на севере Сирии, поскольку не считает свои цели достигнутыми, полагает помощник заместителя председателя Совета Федерации, зампред Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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Экономика Изменились сроки подачи заявления о переводе пенсии Как отметили в ПФР, в связи с этим изменились и сроки подачи заявления о переводе пенсионных накоплений.

Технологии Более 40% россиян делятся интимными фото и видео Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.

Происшествия В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

Общество Определен населенный пункт России с самым смешным названием Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Авто У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег Изучив объявления о перепродаже подержанных автомобилей, эксперты «Авто.ру» назвали автомобили, у которых чаще всего прежние владельцы искусственно меняют показания одометра в строну понижения.