с чего всё началось

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

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