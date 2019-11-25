Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.
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«Нафтогаз Украины» ответил на предложения «Газпрома» об урегулировании газового спора, написал
 на своей странице в сети Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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