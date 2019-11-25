Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Турцию в январе
Визит президента России Владимира Путина в Турцию в начале января готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Политика
На местных выборах в Гонконге победила оппозиция
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса
Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Футбол
Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»
У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Культура
Гарик Харламов станцевал в клипе Глюкозы
Телеведущий Гарик Харламов принял участие в съемках нового клипа певицы Глюкозы на песню «Танцевач».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен
Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.