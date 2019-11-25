Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.
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Экономика
СМИ: европейские банки вывели из своих холдинговых компаний в США активы на $280 млрд
По данным Financial Times, четыре ведущих европейских банка — швейцарские UBS и Credit Suisse, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за последние три года вывели из своих американских холдинговых компаний около $280 млрд на фоне ужесточения регулирования со стороны властей США.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Гаджеты
Убийца Xiaomi не торопится переводить свои смартфоны на Android 10
Компания Oppo на днях представила оболочку ColorOS 7. Как известно, бренд Realme был создан компанией Oppo.
Здоровье
Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин
Специалисты советуют избегать частого употребления некоторых продуктов, которые отрицательно сказываются на мужском здоровье, снижая уровень тестостерона.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Происшествия
В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова, который публично оскорбил полицейских, возбуждено уголовное дело.
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену в Москве
На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую супругу, которая возвращалась с прогулки с ребенком, расследованием дела займется СК.
Происшествия
В Таиланде умер турист из России
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".
Шоу-бизнес
Назад в будущее: Кети Топурия, Анна Седокова, Ирина Нельсон и другие артисты встретили Новый 2020 год
В концерте приняли участие Анна Седокова, Бьянка, группа A'Studio, Диана Арбенина, группа Artik&Asti, Елена Темникова, Ирина Дубцова (кстати, в том же наряде, что и вчера на «Золотом граммофоне»), Ирина Нельсон, Митя Фомин, Анна Семенович, Ольга Серябкина, Звонкий, Юлианна Караулова, группа «Фабрика» и многие другие.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым российской базой «для господства»
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поделился своим мнением, зачем России Крым.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Общество
Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено
Кино
Россияне оценили фантастический фильм «Аванпост»
Премьера фантастического фильма «Аванпост» режиссера Егора Баранова состоялась в России.
Единоборства
Спортсмен спровоцировал потасовку на чемпионате по борьбе в Татарстане
На чемпионате Татарстана по борьбе кореш российский спортсмен Радик Салахов показал неприличный жест после победы и спровоцировал потасовку.
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» ЮниКредит) оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.