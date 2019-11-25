с чего всё началось

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.

Экономика СМИ: европейские банки вывели из своих холдинговых компаний в США активы на $280 млрд По данным Financial Times, четыре ведущих европейских банка — швейцарские UBS и Credit Suisse, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за последние три года вывели из своих американских холдинговых компаний около $280 млрд на фоне ужесточения регулирования со стороны властей США.

Политика Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Политика Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Экономика Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16% Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.

Общество Определен населенный пункт России с самым смешным названием Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Здоровье Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.