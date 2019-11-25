Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
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Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
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Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
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Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
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Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Футбол
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Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
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Названы способы использования устаревших смартфонов
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
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Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет очередную серию совещаний, посвященных оборонной тематике.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
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Общество
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Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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