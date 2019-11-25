Энергетика

RT на русскомRT на русскомПушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа. «Нафтогаз» допустил заключение годового соглашения с «Газпромом» на транзит газа из России.
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