Энергетика
RT на русскомПушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа. «Нафтогаз» допустил заключение годового соглашения с «Газпромом» на транзит газа из России.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
Политика
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Шоу-бизнес
Волочкова получила травму в купели
Анастасия Волочкова показала поклонникам фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани, сообщает «Комсомольская правда».
Авто
Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Трампу привели собаку, участвовавшую в ликвидации аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме солдат, которые участвовали в ликвидации главаря ИГ (организация запрещенная в РФ - ред.) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Футбол
Арустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука
СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Культура
Скончался актер Театра на Таганке Виктор Семёнов
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Футбол
«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Технологии
Google утверждает, что у Stadia нет проблем со стримами в 4K
Компания заверяет, что Stadia полностью поддерживает стримы в 4K при 60 FPS, а ограничения для графических настроек устанавливают сами разработчики игр.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Шоу-бизнес