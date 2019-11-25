Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
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