Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия
Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»
Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Политика
Минюст объяснил иск к партии «Гражданская инициатива»
Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Общество
Протестующие ворвались в здание Нацбанка Украины
В Киеве перед зданием Нацбанка Украины (НБУ) проходит массовая протестная акция.
Политика
В Тбилиси оппозиционеры начали шествие
По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Культура
Лев Лещенко заступился за Софию Ротару
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Политика
Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным
Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны
Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.