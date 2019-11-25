Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
Читать в источнике
Комментировать176

Подробнее о событии

«Нафтогаз» может заключить «чрезвычайный» контракт с «Газпромом»

Вести.Ru11:21

Это не шутка. Как «Нафтогаз» пришел в адекватность и ответил «Газпрому»

BaltNews.lt10:56

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год

Телеканал 360°07:20

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском11:21

В Госдуме оценили ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту

РИА Новости09:17

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Газета.Ru09:06

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

SpeedMe 00:19
Происшествия

Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»

Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.
РБК 11:19
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Политика

Минюст объяснил иск к партии «Гражданская инициатива»

Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства.
ТАСС 11:02
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Экономика

Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
News.ru 02:48
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru 09:37
Общество

Протестующие ворвались в здание Нацбанка Украины

В Киеве перед зданием Нацбанка Украины (НБУ) проходит массовая протестная акция.
Журналистская правда 11:18
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК 05:49
Политика

В Тбилиси оппозиционеры начали шествие

По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
News.ru 10:40
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Культура

Лев Лещенко заступился за Софию Ротару

Подмосковье Сегодня 10:42
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Политика

Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным

Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 09:27
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Известия 05:04
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Lenta.ru 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное