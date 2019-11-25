Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
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Политика
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Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
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Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Здоровье
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По словам врача-диетолога Тамары Прунцевой, традиция есть мандарины на новогодние праздники является полезной в том случае, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.
Политика
Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа
Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
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Россия перебросила в Сирию более 30 ЗРПК «Панцирь-С»
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В Крыму создают народный трибунал по инциденту в Керченском проливе
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Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование работы радаров приобретенных у России комлплексов ПВО С-400.
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Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
Врач назвал симптомы дефицита витамина D
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.