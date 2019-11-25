Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах. Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» ответил на предложения «Газпрома» об урегулировании газового спора, написал
 на своей странице в сети Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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