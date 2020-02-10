Экономика
Газета.Ru«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.
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Происшествия
Самолет с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео
Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Общество
Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости
Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Политика
Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Космос
NASA просит у автокорпораций новый луноход
Политика
Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане
Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Политика
Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
Общество
Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Экономика
Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Армия и оружие
Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе
Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Экономика
Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ
Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Игры
THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games
Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Авто
Российская Zetta насытит рынок Индии электрокарами
Российская компания ZETTA, ведущая работы в сфере инжиринга, промдизайна, выпуска лодочных моторов, комплектующих для российских заводов в сфере авто, подготовила проект нескольких транспортных средств (ТС) для партнера из Индии. электромоторикша; компактное маршрутное такси; большой (если можно так говорить применительно к Индии) автобус для города.