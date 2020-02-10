Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.
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«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал
 в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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