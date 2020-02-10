с чего всё началось

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.

Политика Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.

Общество Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.

Общество Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Экономика Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.

Игры THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».