Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАССвчера в 15:51

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 17:08

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВвчера в 16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известиявчера в 18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ruвчера в 17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правдавчера в 19:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Здоровье

30% россиян привились от гриппа

Прививки от гриппа сделали 30% россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Суммарно привито более 43 миллионов человек.
Вести ФМ 03:45
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Спорт

WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября

Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29
Экономика

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Хоккей

Малкин оправдался за американский паспорт

ТВ Центр 03:18
Общество

Механизм налогообложения турорганизаций в Приморье доработают

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству совместно с администрацией Приморского края до 1 декабря разработать предложения об усовершенствовании регулирования деятельности предпринимателей в туристической отрасли и механизма налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранным гражданам в Приморье.
Бизнес.Ру вчера в 10:26
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK вчера в 11:23
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:15
Экономика

«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»

Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.
Интерфакс 03:22
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей вчера в 11:56
Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода

В зоне группировки "Север", по данным Киева, обстрелы проводились из пулеметов и гранатометов у четырех населенных пунктов, в том числе и в районе Золотого.
Интерфакс 03:53
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Киберспорт

Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года

Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews вчера в 08:55
Общество

Торговым сетям массово отказывают в продлении лицензии на продажу алкоголя

Крупные торговые сети получают отказы в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке.
Газета.Ru 03:44
Политика

В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину

Lenta.ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Бен Аффлек ушел в пьяный загул после лечения от алкоголизма

Актер проходил лечение в реабилитационных центрах, но вновь вернулся к пагубной привычке.
StarHit.ru вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное