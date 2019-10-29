Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАССвчера в 15:51

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 17:08

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВвчера в 16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известиявчера в 18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ruвчера в 17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правдавчера в 19:36
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
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Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны

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Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

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Социологи назвали главные страхи россиян

Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Пучдемон прибыл на заседание суда в Брюсселе по делу о выдаче Испании

Отстранённый от должности главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в зал судебных заседаний в Брюсселе, где будет рассмотрено дело о передаче его испанскому правосудию.
REGNUM 05:29
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Экономика

Медведев хочет увеличения экспорта российских судов в 10 раз

Gazeta.SPb вчера в 14:47
Политика

Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
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Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
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Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»

RuNews24.ru вчера в 20:30
Армия и оружие

Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов

Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия

В Башкирии пять человек отравились угарным газом

В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru вчера в 16:04
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
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Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД

"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства.
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Армия и оружие

В Эстонию прибыли британские танки

В Эстонию прибыла первая партия тяжелой техники из Британии в рамках учений НАТО Tractable, среди нее – 18 танков Challenger, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
Взгляд.ру вчера в 11:04
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ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

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Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

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Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
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