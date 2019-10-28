Политика
News.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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Армия и оружие
Лаврентьев осудил планы США оставить войска на северо-востоке Сирии
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал планы США оставить силы на северо-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Гаджеты
Xiaomi начала продавать смартфон Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов
«Вечерняя Москва» решила выяснить, сочетания каких продуктов представляют опасность для здоровья человека или просто принесут дискомфорт.
Технологии
В России создали новый материал для аэрокосмической техники
Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из Объединенного института высоких температур РАН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, прочность которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической технике порошковых материалов.
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Политика
Посольство России осудило США за отказ депортировать Ярошенко
Посольство России в США раскритиковало решение Соединенных Штатов Америки не депортировать осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину.
Политика
Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation.
Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Шоу-бизнес
На премии Муз-Тв дочь Салтыковой рассказала о своих татуировках
Телеканал МУЗ-ТВ отметил 23-й день рождения. В Кремле состоялся грандиозный концерт, посвященный этому событию.
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Футбол
Арбитр Кукуян назначен на игру «Спартака» и «Ростова» в Кубке России
РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России, которые состоятся на этой неделе.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Политика