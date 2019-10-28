Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

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«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

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В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русском17:08

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВ16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известия18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ru17:32

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

News.ru18:34
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Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
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Посольство России осудило США за отказ депортировать Ярошенко

Посольство России в США раскритиковало решение Соединенных Штатов Америки не депортировать осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
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В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation.
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