Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАССвчера в 15:51

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 17:08

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВвчера в 16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известиявчера в 18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ruвчера в 17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правдавчера в 19:36
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Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today вчера в 18:34
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Общество

Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru вчера в 10:53
Авто

Собрана первая партия Lada 4x4 с новым салоном

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Здоровье

Доктор Мясников об эвтаназии: у человека нет права на смерть

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» предложила решать вопрос о введении эвтаназии в России на референдуме.
Говорит Москва вчера в 08:06
Общество

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Технологии

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Общество

Социологи выявили главные страхи россиян

По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
Интерфакс 02:10
Здоровье

Владимир Путин исполнил пожелание Приморского перинатального центра

Приморский перинатальный центр станет пилотной площадкой для проведения абилитации детей в возрасте до трёх лет.
Восток-Медиа 01:20
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Политика

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Авто

Представили «заряженный» кроссовер Audi SQ8 от ABT

Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
Тарантас Ньюс вчера в 07:06
Общество

Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС вчера в 04:59
Общество

Конкурс «Лидеры России 2020» собрал рекордное число заявок

Напомним, в прошлом сезоне на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило более 200 тыс. заявок.
Областная газета вчера в 07:02
Происшествия

В Уфе пропал мужчина с двумя маленькими детьми

РИА Новости вчера в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
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