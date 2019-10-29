Политика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАСС15:51

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолец16:15

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русском17:08

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВ16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известия18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ru17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правда19:36
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Футбол

Путин наградил Прядкина Орденом почета

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика

Правительство поддержало запуск интернет-трансляции 20 телеканалов

Правительство дало положительный отзыв на законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.
Интерфакс 09:33
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
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Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy

Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 17:51
Космос

СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon

Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.
REGNUM 26 октября в 06:52
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
РБК 20:00
Происшествия

Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки

Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия

В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе

РИА Новости 08:44
Общество

Умер диссидент Владимир Буковский

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Политика

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Экономика

Россия удивила концентрацией богатства

На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 07:43
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Космос

Lamborghini отправила карбон в космос для исследований

Журнал Авто.ру 25 октября в 11:24
Армия и оружие

США пообещали сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

Известия 16:53
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 11:56
Спорт

Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
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Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК вчера в 02:47
Футбол

Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ

Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
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Новые роботы-черви могут строить космические корабли

Обычно роботы делятся на две большие группы: изготовленные из дорогих и нестандартных деталей для выполнения специфических задач, таких как заводская сборка автомобилей; или изготовленные из недорогих деталей для массового производства, но они могут часто ломаться.
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Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»

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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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