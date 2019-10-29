Политика
News.ru«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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Футбол
Путин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика
Правительство поддержало запуск интернет-трансляции 20 телеканалов
Правительство дало положительный отзыв на законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.
Интерфакс 09:33
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Происшествия
Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy
Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 17:51
Космос
СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon
Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.
REGNUM 26 октября в 06:52
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
РБК 20:00
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия
В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе
РИА Новости 08:44
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Национальная служба новостей 01:01
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Экономика
Россия удивила концентрацией богатства
На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 07:43
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Космос
Lamborghini отправила карбон в космос для исследований
Журнал Авто.ру 25 октября в 11:24
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 11:56
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК вчера в 02:47
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Sport.ru 18:13
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Наука
Новые роботы-черви могут строить космические корабли
Обычно роботы делятся на две большие группы: изготовленные из дорогих и нестандартных деталей для выполнения специфических задач, таких как заводская сборка автомобилей; или изготовленные из недорогих деталей для массового производства, но они могут часто ломаться.
Хайтек 13:18
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Экспресс газета 11:51
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 04:15
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59