Экономика
Газета.Ru«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
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«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
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