с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

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