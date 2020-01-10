Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Читать в источнике
Комментировать998
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.ру10 января в 08:16

Подробнее о событии

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВвчера в 03:21

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крым10 января в 07:56

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новости10 января в 06:45

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБК10 января в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъ10 января в 06:43

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском10 января в 05:57

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС10 января в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске

News.ru вчера в 23:53
Армия и оружие

Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
РИА Новости 15:16
Происшествия

Оперировавший Литвинову после ДТП врач рассказал о ее состоянии

Хирург Теймур Кулиев рассказал РЕН ТВ о состоянии актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, пострадавшей в ДТП в центре Москвы.
Известия 15:05
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 13:24
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих

РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес

Лиза Боярская накормила мужа жареными червями

В этом году Лиза Боярская новогодние каникулы решила провести не в промозглом Санкт-Петербурге или холодной Москве, а у теплого моря, поэтому еще в конце прошлого года актриса собрала чемоданы и вместе с мужем Максимом Матвеевым и сыновьями улетела на юг.
Uznayvse.ru вчера в 12:25
Политика

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

РБК 08:38
Хоккей

«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Metaratings 02:29
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Футбол

«Реал» по пенальти победил «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании

RT на русском 15:42
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Авто

Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra

Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
REGNUM 10 января в 01:39
Армия и оружие

В Сирии в результате атаки беспилотника пострадали двое мирных жителей

REGNUM 11:57
Гаджеты

Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Goroday.ru 10:07
Общество

В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»

Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Эхо Москвы в Перми вчера в 06:16
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Хоккей

СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ

RT на русском 11:57
Происшествия

Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Znak.com 09:03
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 09 января в 07:14
Политика

Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски

Lenta.ru 09:35
Единоборства

Экс-тренер Ковалёва обвинил боксёра в жадности и обмане болельщиков

Бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон поделился мыслями о противостоянии россиянина с Саулем Альваресом.
Чемпионат 05:06
Общество

Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
РИА Новости 08:24
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Известия 10 января в 00:49
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако».
Sport24.ru 14:19
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10 января в 04:04
Общество

На АЭС в Японии произошел серьезный сбой

Как сообщает информационное агентство Киодо, при подготовке проведения плановых работ по извлечению топливных стержней, сотрудники станции не смогли поднять верхнюю часть агрегата, фиксирующее топливные сборки в реакторе.
Пятый канал 08:59
Футбол

«Рома» и «Ювентус» объявили составы

«Рома» и «Ювентус» объявили составы на центральный матч девятнадцатого тура итальянской Серии А.
Евро-футбол.ру 13:53
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное