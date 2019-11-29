«Газпром» предоставил украинской компании комментарий к договору о присоединении сетей. Это позволит продолжить работу и, в перспективе, окончательно разрешить сложившуюся ситуацию. Напомним, что 28 ноября в Вене прошли переговоры по новым условиям транзита российского газа через Украину в Европу.

«Нафтогаз» и «Газпром» согласовывают договор для продолжения транзита

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