Политика
Экономика сегодня«Нафтогаз» и «Газпром» согласовывают договор для продолжения транзита
«Газпром» предоставил украинской компании комментарий к договору о присоединении сетей. Это позволит продолжить работу и, в перспективе, окончательно разрешить сложившуюся ситуацию. Напомним, что 28 ноября в Вене прошли переговоры по новым условиям транзита российского газа через Украину в Европу.
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Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Единоборства
Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс
Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Политика
Трамп не намерен встречаться с Эрдоганом отдельно на саммите НАТО
Лидеры стран-членов НАТО на саммите Североатлантического альянса в Лондоне подтвердят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что считают использование российских ЗРС С-400 несовместимым со статусом члена альянса, заявил 29 ноября журналистам высокопоставленный представитель Вашингтона.
Политика
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Российский президент Владимир Путин назвал ахинеей высказывания приглашенных на аналитические передачи «России 1» экспертов.
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков фото без одежды
На своей странице в соцсети Instagram 57-летняя Сябитова показалась подписчикам в обнаженном образе.
Политика
В ДНР установили свою государственную границу
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Футбол
Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Политика
Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Политика
Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Волочкову из-за ее новой фотографии
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице вІпsтадrам новую фотографию, где она предстала в черном макси-платье с "русалочьим хвостом".
Наука
Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к курению
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Экономика
МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.