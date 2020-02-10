Общество

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Готовимся к Оскару: лучшие фильмы этого года

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Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
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Новое дело во владимирской БСМП: главврача подозревают в коррупции

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Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

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Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
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Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
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В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
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Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

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Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
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Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
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Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

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