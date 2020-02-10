Общество
Газета.Ru«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38
Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
Здоровье
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кино
Готовимся к Оскару: лучшие фильмы этого года
Хоть последние годы «Оскар» и ругают, в этот раз состав фильмов-номинантов более чем достойный.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
Энергетика
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Здоровье
Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга
Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Политика
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Политика
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Зеленского назвали «ссыклом» на заседании киевского суда
Украинская националистка Маруся Зверобой, избрание меры пресечения для которой в понедельник рассматривает Печерский районный суд Киева, назвала президента Украины Владимира Зеленского «ссыклом».
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула «Последний герой» из-за бойкота участников
Политика
Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции
Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Экономика
В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов
Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»
Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»
Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае
Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области
Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.