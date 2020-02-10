Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook. По словам Витренко, "Нафтогаз" желает решить несколько проблем.

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Политика Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети» Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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