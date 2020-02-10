Экономика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

НАК "Нафтогаз Украины" готовит новые иски против "Газпрома" и России, сообщил исполнительный директор украинский компании Юрий Витренко. Готовится как минимум два иска — из-за активов "Нафтогаза" в Крыму и переуступке долга RosUkrEnergo.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

«Нафтогаз» хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией

РИА Новости04:42

«Нафтогаз» допускает обращение в суд из-за долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд

ПРАЙМ03:44

В «Нафтогазе» изучат возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Известия04:19

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

ТАСС04:04

Украинский «Нафтогаз» готовит новые иски против «Газпрома»

News.ru03:52

«Нафтогаз» готовит новые документы по потере активов в Крыму

Московский Комсомолец03:50

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

RT на русском04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Политика

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

"Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.
Российская газета 04:01
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Rusargument 02:46
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
ProstoProSport вчера в 11:47
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Кино

Хоакин Феникс получил «Оскар» за «Джокера»

Голливудский актер Хоакин Феникс завоевал "Оскар" за главную роль в криминальной драме Тодда Филлипса "Джокер", сообщает РИА "Новости".
Наш Брянск.Ru 02:44
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Политика

Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Газета.Ru 04:35
Политика

Трамп решил сократить помощь другим странам

Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
РЕН ТВ 02:13
Происшествия

Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Lenta.ru 03:02
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия вчера в 04:35
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
АБН вчера в 16:46
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Народные новости 04:29
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.
RT на русском 05:30
Происшествия

В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.
Вести.Севастополь вчера в 04:31
Происшествия

В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын

Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Город55.ру 04:14
Космос

Инженеры NASA починили «Вояджер-2» на расстоянии 18,5 млрд км

Уже 28 января инженерам NASA удалось включить одну из энергоемких систем и научное оборудование.
Хайтек+ 05:10
Хоккей

Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:12
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Технологии

Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
The GEEK 05:00
Футбол

«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»

Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.
Бомбардир.ру 05:12
Политика

В Конституции РФ могут измениться условия роспуска Госдумы

Глава думского комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о возможном изменении нормы Конституции РФ, касающейся роспуска нижней палаты парламента.
Российская газета 02:39
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное