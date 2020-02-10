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ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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с чего всё началось
"Моя команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.РИА Новости04:42
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