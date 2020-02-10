Общество

ТАССТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать447
с чего всё началось
"Моя команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов", - написал Витренко на своей странице в Facebook
.
РИА Новости04:42

Подробнее о событии

«Чисто украинское свинство»: от России снова хотят газовых миллиардов

News.ru14:11

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

РБК05:46

В Госдуме рассказали о нарушенном Украиной условии в ответ на новые претензии к «Газпрому»

ФАН09:38

В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать новый иск

Известия07:22

В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

RT на русском14:41

«Нафтогаз» хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией

РИА Новости04:42

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

ТАСС04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

РИА Новости 15:19
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
РБК 16:00
Армия и оружие

Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией

ГЛАС.RU 05:09
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Политика

В Кремле подвели итоги работы кабмина Медведева

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Российская газета 05:44
Космос

«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Взгляд.ру 06 февраля в 17:42
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс 09:15
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Игромания.ру 12:41
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости 13:22
Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
ФАН вчера в 18:14
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Спорт

В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
ProstoProSport 10:51
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru 12:30
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском 13:52
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске

Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
РИА Новости вчера в 06:17
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Гаджеты

Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6

Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).
RT на русском 07:39
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Общество

«Нафтогаз» готовит иски к РФ о возмещении потерянных активов в Крыму

В марте прошлого года в компании заявили, что украинская сторона выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге о возмещении ущерба за якобы «незаконную экспроприацию активов группы в Крыму».
Аргументы и Факты 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное