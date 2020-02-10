Общество
ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал «порадовать» потребителей газа в феврале и летом
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потребителей «порадуют» после пересмотра цены на газ на февраль, а существенно ее снизить могут уже летом.
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
СНГ-квалификация на ESL One Los Angeles проходит с 9 по 12 февраля. 10 команд разыгрывают 2 слота на мейджоре.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Армия и оружие
СМИ сообщили о выводе войск США с территории Ирака
Отмечается, что США организовали вывод войск с 15 военных баз в Ираке.
Общество
В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Calcio Mercato.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
«В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб», — сказал собеседник.
Футбол
Названы самые «футбольные» регионы России
Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.