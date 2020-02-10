с чего всё началось

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Общество У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус «Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Экономика Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).

Здоровье Алкоголь может убить больного коронавирусом Употребление алкоголя при инфекции коронавируса нового типа может быть опасно. Ослабленное сердце может не выдержать нагрузки.