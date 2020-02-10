Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал
 в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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