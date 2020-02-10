с чего всё началось

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Экономика Жители Башкирии могут получить от государства до 100 тысяч рублей В рамках адресной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства единовременно выделяется до 50 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 100 тысяч рублей, на содействие в прохождении профессионального обучения — до 15 тысяч рублей.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Гаджеты Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10 Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.

Политика В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U демонстрирует впечатляющую производительность Судя по имеющимся данным, пока что речь идёт о ноутбуке ACER Swift 3 S314-42 с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U без многопоточности.

Футбол Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит» Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.

Армия и оружие Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.