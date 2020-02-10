Экономика
ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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Общество
Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест Майклу Калви
Мосгорсуд в понедельник продлил до 13 мая срок содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате, передает корреспондент ТАСС.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры
«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
Происшествия
В Москве задержали пранкера, имитировавшего приступ от коронавируса
Экономика
Киев выделил около $6,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров
Ранее заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны намерено выделить 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Политика
На Украине завели уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выдачи на территории неподконтрольной Киеву самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) паспортов гражданина ЛНР.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Испании среди игроков, не родившихся в этой стране.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Общество
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре
Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4. В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Политика
20 иностранных армий приглашены для участия в параде Победы в Москве
Принять участие в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны приглашены 20 иностранных армий, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по подготовке события.
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.