Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Политика Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы Парад Победы на Красной площади в этом году будет длиться полтора часа, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Биатлон Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.

Политика Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.