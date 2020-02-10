Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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«Нафтогаз» готовит новые иски к России по имуществу в Крыму

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В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать новый иск

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Тульский клуб хочет видеть Кокорина в своем составе и готов платить ему зарплату в 2,5 миллиона рублей в месяц.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
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В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
RT на русском 08:48
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
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Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет

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RT на русском 03:41
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
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Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы

Парад Победы на Красной площади в этом году будет длиться полтора часа, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:52
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Российская газета 07:25
Общество

Калядина исключили из «Единой России» за подпольное казино

МР7.ру 09:00
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На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
RT на русском 09:09
Политика

Песков: в Кремле обеспокоены эскалацией ситуации в Сирии

Песков подчеркнул, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе.
ТК Звезда 09:50
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В Москве задержали пранкера, имитировавшего приступ от коронавируса

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Общество

Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
BFM.ru вчера в 14:26
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе

Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Neva.Today вчера в 21:36
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Политика

Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе

Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Lenta.ru 09:15
Политика

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до мая

На продлении домашнего ареста настаивал следователь, которого поддержали прокурор и представитель потерпевшего.
Говорит Москва 09:48
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Общество

Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Коммерсантъ 07:45
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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

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Экономика

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
РБК 09:09
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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
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Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
РИА Новости 09:50
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Sport24.ru вчера в 16:59
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