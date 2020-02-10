Экономика
ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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Футбол
«Арсенал» предлагает Кокорину зарплату в два с половиной миллиона
Тульский клуб хочет видеть Кокорина в своем составе и готов платить ему зарплату в 2,5 миллиона рублей в месяц.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Здоровье
В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет
Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
Парад Победы на Красной площади в этом году будет длиться полтора часа, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Политика
Песков: в Кремле обеспокоены эскалацией ситуации в Сирии
Песков подчеркнул, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе.
Происшествия
В Москве задержали пранкера, имитировавшего приступ от коронавируса
Общество
Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до мая
На продлении домашнего ареста настаивал следователь, которого поддержали прокурор и представитель потерпевшего.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих
В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.