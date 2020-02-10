Экономика
РБК«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Происшествия
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России
Первые экземпляры кроссоверов Geely Coolray начали поступать в распоряжение дилеров китайской марки «Джили» в России.
Общество
Британский лайнер пересек Атлантику за рекордное время из-за шторма
Согласно имеющейся информации, скорость порывов превышала 80 метров в секунду, из-за чего самолет обновил рекорд и завершил рейс за четыре часа 56 минут.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске
В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
Экономика
Обязательную маркировку части молочки предложили отложить
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Политика
Социологи США оценили рейтинг России в мире
Жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона положительно оценивают Россию в 40% случаев из 100.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Общество
ФАС назвала мародерством завышение цен на медицинские маски
"Экономическим мародерством" назвала Федеральная антимонопольная служба завышение розничных цен на медицинские маски.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Общество
Forbes включил нового участника в список богатейших бизнесменов России
Forbes сообщил о появлении нового участника в списке богатейших бизнесменов России.
Общество
В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом
В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Происшествия
В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын
Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Общество
В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».