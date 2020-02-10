Экономика

РБКРБК«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» готовит новые иски к России по имуществу в Крыму

РИА Новости07:39

«Нафтогаз» пригрозил новыми исками к «Газпрому»

Московский Комсомолец07:39

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

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«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

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В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать новый иск

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«Нафтогаз» допускает обращение в суд из-за долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд

ПРАЙМ03:44
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Происшествия

Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве

Российская газета 08:09
Общество

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 07:19
Общество

Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре

На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
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Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Происшествия

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

Вести.Ru 07:23
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Авто

Первые кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России

Первые экземпляры кроссоверов Geely Coolray начали поступать в распоряжение дилеров китайской марки «Джили» в России.
Daily-Motor.Ru 05:02
Общество

Британский лайнер пересек Атлантику за рекордное время из-за шторма

Согласно имеющейся информации, скорость порывов превышала 80 метров в секунду, из-за чего самолет обновил рекорд и завершил рейс за четыре часа 56 минут.
Политическая Экспертиза вчера в 18:49
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Lenta.ru 07:34
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
РБК 06:03
Экономика

Обязательную маркировку части молочки предложили отложить

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
Росбалт 08:35
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Политика

Социологи США оценили рейтинг России в мире

Жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона положительно оценивают Россию в 40% случаев из 100.
Южный Федеральный вчера в 22:10
Технологии

Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ

Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
РБК 08:28
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Общество

ФАС назвала мародерством завышение цен на медицинские маски

"Экономическим мародерством" назвала Федеральная антимонопольная служба завышение розничных цен на медицинские маски.
Российская газета 08:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Экономика

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Известия вчера в 18:39
Общество

Forbes включил нового участника в список богатейших бизнесменов России

Forbes сообщил о появлении нового участника в списке богатейших бизнесменов России.
БИЗНЕС Online 05:23
Общество

В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом

В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.
NashGorod.ru 08:35
Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия

В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын

Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Город55.ру 04:14
Общество

В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»

Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Телепрограмма 04:25
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
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