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Общество На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".