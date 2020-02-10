Общество
ТАСС«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
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Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Армия и оружие
США усиленно концентрируют силы в районе нефтяных полей Сирии
Политика
СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы
В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Политика
Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции
Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
Гаджеты
Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10
Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Шоу-бизнес
Киану Ривз пришёл на «Оскар» с мамой: фото
На красной дорожке "Оскара" Киану Ривз появился под руку со своей мамой, весьма эффектной женщиной.
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Происшествия
В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал на три дня
В Санкт-Петербурге три дня искали доцента БГТУ «Военмех», который ушел на могилу к коту и бесследно пропал.
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1
Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Общество
На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов
Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Гаджеты
Samsung показала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара
Всего за пару дней до намеченного анонса во время мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 февраля, Samsung выпустила содержательную рекламу Galaxy Z Flip прямо во время 92-й церемонии вручения Оскара.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.